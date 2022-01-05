В Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения 7 5.01.2022, 13:37

4,784

Особый режим будет действовать с 5 по 19 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице страны — Нур-Султане. Об этом говорится в указе Токаева 5 января, сообщает iz.ru.

Особый режим будет действовать с 5 по 19 января.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение», — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.

На период режима ЧП в столице Казахстана вводится комендантский час — с 23:00 до 07:00.

Ранее в этот день глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он также будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».