Бизнес-элиты Казахстана спасаются бегством

Бизнес-элиты Казахстана спасаются бегством14
- 5.01.2022, 13:39
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Из страны за последние сутки вылетело в Европу около 10 частных рейсов.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу порядка 10 частных рейсов. Элиты спасаются бегством.
Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны и Алматы вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.