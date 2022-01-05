Бизнес-элиты Казахстана спасаются бегством 14 5.01.2022, 13:39

17,584

иллюстрационное фото

Из страны за последние сутки вылетело в Европу около 10 частных рейсов.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу порядка 10 частных рейсов. Элиты спасаются бегством.

Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны и Алматы вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».