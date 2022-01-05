В Алматы полицейские убегают от протестующих 4 5.01.2022, 13:45

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Силовики отступили в центре города.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В Алматы полицейские убегают от протестующих. Силовики отступили в центре города.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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