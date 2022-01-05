Казахстан пишем – Беларусь в уме 7 Василь Верас, «Салідарнасць»

5.01.2022, 14:00

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фото: reuters

Реальность звонит в дверь.

События, происходящие прямо сейчас в центральноазиатском государстве, прямо намекают на перспективы нашей страны.

Параллели слишком очевидны. Российская пропаганда уже начала раскручивать тему «белорусского сценария в Казахстане». В качестве «доказательства» приводится то, что нынешние протесты освещает известный телеграм-канал, признанный экстремистским. Довод странный: ни одно общественно-политическое медиа такой информационный повод не проигнорирует.

Весьма примечательный комментарий опубликовал российский телеграм-канал «Пинта разума», который далек от либеральных позиций и в целом может быть охарактеризован как настроенный по отношению к Западу весьма критически:

«Как российская, так и казахстанская элиты очень любят играть в стабильность. У нас общий политический фетиш такой – симулякр стабильности и имитация прогресса. Игра эта так увлекательна, что постепенно сами игроки начинают больше верить в созданную ими виртуальную стабильность и воображаемое движение.

Однако реальность всегда звонит в дверь. В лучшем случае, а в худшем вламывается в окно без предупреждения и больно бьет по голове. Иногда с фатальным исходом. Других вариантов для строителей симулякров на высшем государственном уровне не существует.

Заметание экономических проблем под ковер, отсутствие эффективных социальных лифтов вкупе с топорным подкручиванием гаек практически всегда ведет к политическому кризису».

Стабильность наказуема, когда она становится препятствием для развития.

Все это словно про Беларусь написано. И являет собой своего рода проекцию на наши перспективы.

В Казахстане управляемый транзит власти начался несколько лет назад. Нурсултан Назарбаев, почти 29 лет занимавший президентский пост (напомним, что Александр Лукашенко находится у власти уже 27,5 лет), передал должность человеку, которого выбрал сам, и переместился на «запасной аэродром». При этом многие продолжали считать именно Назарбаева реальным руководителем Казахстана.

К елбасы можно относиться по-разному, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это опытный и умный политик. Свою схему транзита Назарбаев продумывал очень тщательно. И вроде бы все шло по плану, но внезапно, едва отгремели новогодние фейерверки 2022-го, полыхнуло.

Чем бы ни закончились нынешние события в Казахстане, они демонстрируют, что сценарий «как бы ушел, но остался» чреват весьма неприятными последствиями. Уходя – уходи.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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