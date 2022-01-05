В Алматы протестующие захватили резиденцию президента

В Алматы протестующие захватили резиденцию президента6
- 5.01.2022, 14:07
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Здание охвачено пожаром.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Протестующие захватили резиденцию главы Казахстана в Алматы, сообщает ТАСС.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.