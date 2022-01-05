В Актау силовики перешли на сторону протестующих3
- 5.01.2022, 14:12
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На центральной площади города собрались около 15 тысяч демонстрантов.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В Актау силовики перешли на сторону протестующих, сообщает orda_kz
На площади Ынтымак в Актау собрались около 15 тысяч протестующих.
После этого силовики вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.