В Актау силовики перешли на сторону протестующих 3 5.01.2022, 14:12

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На центральной площади города собрались около 15 тысяч демонстрантов.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В Актау силовики перешли на сторону протестующих, сообщает orda_kz

На площади Ынтымак в Актау собрались около 15 тысяч протестующих.

После этого силовики вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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