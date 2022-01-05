Из Алматы в неизвестном направлении вылетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД

Из Алматы в неизвестном направлении вылетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД15
- 5.01.2022, 14:21
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Сейчас самолет пролетает над озером Балхаш.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Из Алматы вылетел в неизвестном направлении российский самолет Ил-76ТД, сообщает издание ORDA.
Ил76 – российский тяжелый военно-транспортный самолет.
Модификация ТД – транспортный дальний, в котором демонтировано оборудование военного назначения.
Сейчас самолет пролетает над Балхашом.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.