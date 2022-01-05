«Поплывем вместе с мемориалом» 5.01.2022, 14:36

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В Барановичах жители домов, рядом с которыми упал самолет, жалуются на огромные лужи во дворе.

В Intex-press 3 декабря обратились жители улицы Розы Люксембург в Барановичах, где в мае 2021 года произошло крушение военного самолета Як-130. Они рассказали, что после дождя у них «стоит море», а, чтобы выйти во двор, «нужны рыбацкие сапоги».

В декабре на месте падения Як-130 начались работы по благоустройству и устройству ливневой канализации. Жители близлежащих домов обрадовались: во-первых, тому, что на месте гибели летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко появится мемориал и их память будет увековечена, а во-вторых, ливневка поможет решить вопрос подтопления – участок и дома находятся в низине, сюда вся вода с улицы стекает.

Пока держались морозы, говорят жильцы, все было хорошо – и ходить, и ездить. Но как только установилась плюсовая температура и пошел дождь – во дворе образовались огромные лужи, а вода поднялась выше бордюров.

– Когда начались работы, стали вкапывать кольца, мы обрадовались, что наконец-то наши мучения закончатся – вода после дождей и снега не будет задерживаться и не будет больших луж около наших подъездов, – рассказала Intex-press жительница дома №2А по улице Розы Люксембург. – Ведь у нас это обычное явление. Хоть летом, хоть зимой только пойдет дождь – выплываем из подъезда.

Женщину поддерживает жительница дома №2:

– Они в мороз вкопали кольца, а сейчас все растаяло и колодцы ушли в грязь. Так это еще дождей больших не было, а что будет дальше?!

К месту, где начались работы по благоустройству, действительно не подойти – утопаешь в грязи. А колодцы, которые устанавливали чуть больше недели назад, опустились.

– Тут сапоги рыбацкие нужно обувать, – смеется Александр, житель одного из домов, увидев мою обувь. – Здесь у нас всегда море стоит после дождя, хотя в ЖЭС не раз обращались. И это еще небольшой дождик прошел. А что будет после нормального ливня? Поплывем вместе с мемориалом, если не сделают все нормально.

По мнению мужчины, пару колец не спасут ситуацию – нужно хорошую ливневку делать, учитывая тот факт, что вода в этом месте скапливается.

«Теперь вода будет за один день уходить»

Как рассказал Федор Голобурда, главный инженер УКРСП «Барановичиремстрой», на месте, где планируется возведение памятного знака, установили отстойники-накопители – для того чтобы вода быстрее уходила.

– До их установки здесь большая лужа стояла по три дня, а теперь – за один день уходить будет. Вода будет стекать в отстойники, фильтроваться и естественным путем уходить. При необходимости будет приезжать машина и откачивать воду. – пояснил Федор Голобурда. – Как позволит погода, работы продолжатся.

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