Протесты в Казахстане: хунта в Беларуси перед развилкой 8 5.01.2022, 14:42

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Бессонные ночи во дворце синепалого и обострение подковерной борьбы гарантированы.

Телеграмм-канал «Ник и Майк» подвел первые итоги массовых протестов в Казахстане:

1. Автократия, которая не уходит в транзит (цементируется) или в результате своего транзита остается автократией, погибает. Никакие многослойные юридические конструкции и расстановка «верных людей» (желательно родственников) на контрольные точки не спасают. Юридические конструкции - это всего лишь слова на бумаге, некогда написанные под диктовку автократа. Верные люди - всего лишь люди со своими интересами.

2. Народ или граждане в современном мире не могут бесконечно долго оставаться рабами системы, как бы этого ни хотелось элитам, особенно элитам, застрявшим в прошлом. И в любой момент может высказать свое недовольство. Если нет реальных механизмов донести свое недовольство, случается улица.

В Казахстане понимают, что причина недовольства - внутри Казахстана. Но внешние силы могут вмешаться. В России уже говорят об опасности для русскоязычного населения Северного Казахстана (попытки провокаций там случались и ранее) и необходимости «не бросать своих» (вот и «не бросали бы своих» в застенках белорусской хунты, но это другое). А есть еще Китай, Турция, Запад.

3. Автократия не меняется на выборах в соответствии с законом, написанным автократом. Поэтому политические кампании в автократиях всего лишь повод для мобилизации, но не средство и не способ победы.

4. Токаев, похоже, решил пойти по варианту избавиться от семейства Назарабевых или, по крайней мере, существенно прополоть ряды представителей семьи (клана) в управлении, но не допустить вмешательства внешних сил. Если игра удастся, станет героем и, возможно, примирителем нации, особенно если допустит в страну выдавленную из страны оппозицию (более богатую и влиятельную, чем белорусская). Вот вам и технический президент без полномочий.

5. Силовики, которые осознают, что они часть народа, не хотят умирать за интересы ушедшего в тень Назрабаева и его семьи. Им еще жить в Казахстане. Кстати, несмотря на столкновения, не мирно протестующие не разрывают их на куски, а всячески приветствуют в своих рядах либо обезоруживают. У тех, кто будет отстреливаться до последнего патрона, перспективы другие. Хороший повод задуматься их белорусским коллегам. Последний шанс сделать правильный выбор.

Общий вывод.

1. В Казахстане в силу естественных причин разваливается архаическая автократическая система, которая еще вчера казалась весьма устойчивой.

2. В результате, если не вмешается тот же старший брат, победит либо революция, либо революция и Токаев.

3. Победа системы Назарбаевых может быть достигнута только ценой большого количества человеческих жертв и только временно оттянет неизбежное, увеличив силу последующей реакции. Уходить нужно вовремя и так, чтобы не бояться нового срока тоже с полным соцпакетом, но совсем иного характера.

4. Ситуация в Казахстане и ее разрешение на некоторое время оттянут международное внимание от ситуации в Беларуси. Но это временно.

5. Победителям начнут помогать в построении более устойчивой системы. Тем самым будет подтвержден наш тезис - сначала нужно победить самим, чтобы рассчитывать на помощь в долгосрочной перспективе, а не дружеское сочувствие.

6. Хунта в Беларуси перед развилкой: цементироваться и усиливать репрессии или играться в транзит? Итог, в принципе, один и тот же. Можно разве что полностью уйти в статус протектората, но и там нет гарантий.

Бессонные ночи во дворце синепалого и обострение подковерной борьбы гарантированы.

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