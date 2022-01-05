В казахстанском Актобе у здания городской администрации раздалось несколько взрывов

В казахстанском Актобе у здания городской администрации раздалось несколько взрывов2
- 5.01.2022, 14:47
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По предварительной информации, есть раненые.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В казахстанском Актобе у здания администрации, где собрались протестующие, раздалось несколько взрывов, люди отбегают.
По предварительной информации, есть раненые.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.