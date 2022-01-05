Протестующие в Казахстане срывают погоны с полицейских

Протестующие в Казахстане срывают погоны с полицейских6
- 5.01.2022, 14:50
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Видеофакт.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В Усть-Каменогорске протестующие срывают погоны с полицейских.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.