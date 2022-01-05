Белорусам на заметку: В Польше серьезно изменилась система TaxFree 5.01.2022, 14:53

4,252

Как теперь вывозить товары?

С 1 января 2022 года в Польше вступили в силу изменения, связанные с налогом TAX FREE для туристов. Бумажный документооборот заменен электронным, пишет сайт s13.ru.

Предполагается, что нововведение позволит значительно упростить документооборот и сделать процедуру удобнее для туристов. Кроме того, при оплате товара банковской картой можно будет получить «ваты» на карточку, не возвращаясь в Польшу.

Как работает новая система?

При покупке товаров на сумму свыше 200 злотых в магазинах, участвующих в системе TaxFree, документ будет оформлен в электронном виде и отправлен в таможенную систему и на электронную почту покупателя. При пересечении границы нужно будет предъявить электронный документ и товар.

Если покупатель решит вернуть НДС на банковскую карту, возвращаться в Польшу уже не потребуется. Деньги поступят по указанным реквизитам. При этом остается возможность возврата НДС и традиционным способом — наличными.

Польша стала не первой страной в Европейском Союзе, которая ввела собственную электронную систему TAX FREE. Ранее подобные системы появились во Франции, Италии, Испании, Австрии, Эстонии и некоторых других странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».