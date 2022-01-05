В Казахстане отключили интернет и телефонную связь 8 5.01.2022, 15:06

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Проводной интернет отключен по всей стране.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Интернет-провайдер Казахтелеком отключил интернет во всему Казахстану. Об этом сообщает orda_kz.

Отмечается, что в Алма-Ате также отключена телефонная связь.

Ранее сообщалось, что сайты СМИ Казахстана стали недоступны из-за рубежа на фоне проходящих в стране акций протеста.

Не удавалось зайти на сайты zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, Orda.kz, Sputnik Казахстан и других.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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