Как изменилась стоимость кубометра воды для минчан? 5.01.2022, 15:08

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Тариф растет ежегодно.

Начальник отдела по работе с гражданами Центра по работе с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Татьяна Кузнецова рассказала о повышении стоимости воды для физлиц в Минске, передает «Минск-Новости».

Тариф, отмечает Т. Кузнецова, пересматривается ежегодно — меняется он с 1 января. Так, с 1 января 2022 г., согласно решению Мингорисполкома от 17.12.2021 г. № 3737 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению», кубометр воды и канализации стоит 1,7789 рубля.

Специалист дополняет: в Минске экономически обоснованный и субсидируемый тарифы равны — стоимость кубометра воды для потребителей одинакова вне зависимости от наличия приборов учета, количества зарегистрированных человек и иных факторов. В других областных и районных центрах экономически обоснованный и субсидируемый тарифы могут различаться.

В 2020 г. в Минске кубометр воды для потребителей-физлиц стоил 1,4502 рубля, в 2021 г. — 1,5216 рубля.

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