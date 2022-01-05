В Алматы протестующие захватили здание телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир 4 5.01.2022, 15:15

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Помещение удерживали около часа.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В Алматы протестующие захватили здание коррпункта телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир

В помещение ворвались люди с дубинками, которые примерно час удерживали сотрудников телеканала «Мир24» и других журналистов.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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