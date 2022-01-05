Банки брали с белорусов выплаты по незаконно оформленным кредитам 1 5.01.2022, 15:18

Скандальная история произошла в Витебской области.

История из Шарковщины опубликовал onliner.by. 20-летняя местная жительница придумала схему обогащения: своим знакомым она обещала оформить матпомощь, но вместо этого брала на их имя онлайн-кредиты. Когда пришло время расплачиваться, банки стали взыскивать суммы с пострадавших.

Под предлогом оформления материальной помощи своим знакомым девушка завладела сведениями об их паспортных данных, номере и сроке действия банковской карточки, пишет прокуратура Витебской области. И пыталась таким же образом получить еще 100 тысяч. Деньги она тратила «по своему усмотрению».

Суд приговорил девушку к пяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 100 базовых. Но на этом история не закончилась: на потерпевших висели кредиты, которые им нужно было выплачивать. Изначально банки не знали о фактах противоправного заключения сделок и взыскивали суммы с зарплат или пенсий потерпевших.

Прокуратура Шарковщинского района потребовала от банков применить последствия недействительности сделок. В итоге банки аннулировали кредитные истории потерпевших, им не пришлось возвращать деньги банкам. Потерпевшим также вернули необоснованно удержанную сумму — около 2 тысяч рублей.

Важно: не все истории с онлайн-кредитами заканчиваются таким образом. Например, вот история белоруски, которая общалась с мошенниками по телефону, а теперь ей придется платить банку. Так что продолжаем быть бдительными.

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