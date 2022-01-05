Принадлежащий фонду Назарбаева казахстанский телеканал прекратил вещание 3 5.01.2022, 15:22

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Телецентр был обесточен.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Казахский телеканал КТК, принадлежащий фонду Нурсултана Назарбаева, приостановил свое вещание

«Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала», – сотрудник телеканала.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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