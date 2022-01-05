закрыть
5 января 2022, среда, 17:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Принадлежащий фонду Назарбаева казахстанский телеканал прекратил вещание

3
  • 5.01.2022, 15:22
  • 5,718
Принадлежащий фонду Назарбаева казахстанский телеканал прекратил вещание

Телецентр был обесточен.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Казахский телеканал КТК, принадлежащий фонду Нурсултана Назарбаева, приостановил свое вещание

«Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала», – сотрудник телеканала.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип