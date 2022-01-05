Здание областной администрации в Алматы охватил мощный пожар8
- 5.01.2022, 15:41
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Ситуация в городе полностью вышла из-под контроля властей.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Здание областной администрации в Алматы охватил мощный пожар. И пока в Алматы горит местная администрация, протестующие угнали пожарную машину и катаются на ней по городу.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.