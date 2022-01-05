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Назарбаев ушел с поста главы Совбеза Казахстана

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  • 5.01.2022, 16:09
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Назарбаев ушел с поста главы Совбеза Казахстана
Нурсултан Назарбаев
Фото: ТАСС

Токаев заявил, что он занял эту должность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня он будет занимать пост главы Совбеза Казахстана.

Нурсултан Назарбаев покидает эту должность.

Напомним, перед своим уходом с поста главы Казахстана Назарбаев наделил Совбез особыми полномочиями. Таким образом он хотел контролировать ситуацию в стране.

Тем временем по всему Казахстану проходят акции протеста. Крупнейший город страны Алматы фактически перешел под контроль демонстрантов.

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