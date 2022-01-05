Назарбаев ушел с поста главы Совбеза Казахстана 46 5.01.2022, 16:09

25,392

Нурсултан Назарбаев

Фото: ТАСС

Токаев заявил, что он занял эту должность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня он будет занимать пост главы Совбеза Казахстана.

Нурсултан Назарбаев покидает эту должность.

Напомним, перед своим уходом с поста главы Казахстана Назарбаев наделил Совбез особыми полномочиями. Таким образом он хотел контролировать ситуацию в стране.

Тем временем по всему Казахстану проходят акции протеста. Крупнейший город страны Алматы фактически перешел под контроль демонстрантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».