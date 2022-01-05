Назарбаев ушел с поста главы Совбеза Казахстана

Назарбаев ушел с поста главы Совбеза Казахстана46
- 5.01.2022, 16:09
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Токаев заявил, что он занял эту должность.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня он будет занимать пост главы Совбеза Казахстана.
Нурсултан Назарбаев покидает эту должность.
Напомним, перед своим уходом с поста главы Казахстана Назарбаев наделил Совбез особыми полномочиями. Таким образом он хотел контролировать ситуацию в стране.
Тем временем по всему Казахстану проходят акции протеста. Крупнейший город страны Алматы фактически перешел под контроль демонстрантов.