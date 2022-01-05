Рабочие литейно-механического завода в казахстанском Жезказгане отказались выходить на работу 1 5.01.2022, 16:18

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Директор предприятия сбежал.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Рабочие литейно-механического завода в казахстанском Жезказгане требуют от корпорации «Казахмыс» повышения заработной платы на 100% и смены руководства предприятия. Рабочие отказывались выходить на работу, пока их требования не были выполнены.

Workers of a foundry and mechanical plant in Kazakhstan's Zhezkazgan demand from the Kazakhmys corporation to increase wages by 100% and change the management of the enterprise. The workers refused to go to work until their demands were met. #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/B6c4KESyd0 — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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