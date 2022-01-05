В Атырау полицейский участок перешел на сторону протестующих10
- 5.01.2022, 16:32
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Люди встретили выходящих полицейских овациями.
В Казахстане продолжаются протесты.
В Атырау полицейский участок перешел на сторону протестующих. Люди встречают выходящих полицейских овациями.
Напомним, что массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.