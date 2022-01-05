Герасименя: Ситуация в Казахстане лишний раз доказывает, что ничто не вечно 1 5.01.2022, 16:39

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Александра Герасименя

Народ устал от коррупции и кумовства, от постоянного вранья и пустых обещаний.

Руководитель Фонда спортивной солидарности, известная белорусская пловчиха Александра Герасименя поделилась мнением о протестах в Казахстане, пишет «Трибуна».

«Ситуация в Казахстане лишний раз доказывает, что ничто не вечно. Век диктатуры прошёл, люди созрели быть целостной личностью, царские замашки можно оставить в прошлом, как и рабское мышление.

Народ устал от коррупции и кумовства, от постоянного вранья и пустых обещаний «отцов наций»! Поколение, свободное духом, достойно быть свободным в своих мыслях и действиях! Восхищена смелостью и напористостью казахского народа! Не первый раз они пытаются, но верю, что в этот раз у них получится отстоять правду и свою свободу! Если снова кто-то не запустит свои длинные руки», – сказала Герасименя.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алма-Ату, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Их участники быстро перешли от экономических требований к политическим — об отставке правительства, уходе из политики 81-летнего бывшего президента страны Назарбаева.

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