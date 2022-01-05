Протесты в Казахстане могут повлиять на белорусский бизнес 1 5.01.2022, 17:15

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Какие интересы есть в Беларуси у казахстанской элиты?

Более полусотни компаний с казахстанским капиталом работают в Беларуси, по данным МИД. Так что протесты в Казахстане не могут не задеть определенные бизнесы. В госсекторе это, например, машиностроение. В поставках МАЗа, МТЗ и прочих могут быть перебои. Но намного интереснее, какие известные проекты имеет в Беларуси казахстанская элита, пишет officelife.media.

БТА Банк

Полностью контролируется одним из влиятельных бизнесменов Казахстана Кенесом Ракишевым. Предприниматель периодически входит в казахстанские рейтинги Forbes, занимается банковским бизнесом, электроникой, добычей золота. Имеет активы и в других областях.

По данным «Радио Азаттык», за Кенесом Ракишевым могли шпионить через Pegasus. Также некоторые СМИ считают, что Ракишев связан с казахстанской властной элитой через жену. Она — дочь Имангали Тасмагамбетова, некогда высокопоставленного чиновника. Но тот уже пару лет на пенсии.

В Беларуси БТА Банк работает с 2002 года (старое название — Астанаэксимбанк). У компании есть дополнительные лицензии. От ОАЦ — на деятельность по технической и (или) криптографической защите информации. От Минфина — на профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам.

Банк не является крупным по белорусским меркам и не входит в список системно значимых. На 1 октября 2021 года активы оценивались в 393 млн рублей, а прибыль за три квартала прошлого года — 937 тыс. рублей.

MCDONALD’S

В Беларуси этой франшизой занимается компания «КСБ Виктори Рестораны». Она прямо заявила в 2019 году, что ее акционер — Кайрат Боранбаев. Некоторые казахстанские СМИ заявляли, что он — родственник Назарбаева. Сам Боранбаев этого не отрицал, но подчеркивал, что родственными связями он не пользуется.

В портфеле Боранбаева очень много разноплановых бизнесов. В том числе это Карагандинский фармацевтический комплекс, где производится локализованный вариант российской вакцины «Спутник V». Сам Боранбаев публично заявил, что эта вакцина прибыли ему не дает, а является чисто социальным проектом. Владеет он и отельным бизнесом, и недвижимостью в ЕС. Общая стоимость активов неизвестна. Forbes оценил ее в $519 млн. Боранбаев заявил, что издание переоценило его капиталы.

Фастфудом McDonald’s компании Боранбаева управляют не только у нас, но и в Казахстане и России. В Беларуси это 26 заведений. Основная часть в Минске. По одному ресторану есть в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

BAYAN

Эта продовольственная корпорация пока не имеет производственных мощностей в Беларуси. Но у нее явно серьезные планы: намерена покупать сырье для молочных продуктов в нашей стране. Также Bayan ищет инвесторов через белорусскую платформу. Основной владелец корпорации — Ерлан Баймуратов.

ASTANA MOTORS

Компания также не имеет у нас никаких предприятий. Но с недавнего времени решила поставлять автомобили Hyundai казахстанской сборки. Подписаны договоры с дистрибьюторами. Владелец бизнеса — Нурлан Смагулов, который занимается не только автомобильным бизнесом, но и девелопментом. Редакция Forbes считает его номером один среди владельцев коммерческой недвижимости в стране.

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