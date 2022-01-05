«За 30 лет появилось поколение, которое желает сменить власть» 1 5.01.2022, 17:30

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Политолог – о причинах протестов в Казахстане.

В Казахстане четвертый день продолжаются массовые протесты в десятке городов. Днем 5 января протестующие пошли на штурм здания городской администрации Алматы (им удалось захватить здание), а также предприняли попытку захвата здания акимата в Актобе. Полицейские в обоих случаях пытались остановить их резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Ночью в Алматы протестующие возводили баррикады, на видео зафиксированы несколько случаев разоружения силовиков.

Днем 5 января по всему Казахстану начались отключения интернета и телеканалов. В Алматы и Жанаозене, где начались протесты, был введен режим ЧП и комендантский час. Одновременно появилась информация о стягивании силовиков в охваченные протестами города. Комендант города попросил жителей и гостей Алматы не выходить из дома, а президент Токаев выступил с обращением, в котором заявил, что "защитит" людей от протестующих и обвинил их в грабежах и нападениях.

Казахстанский политолог Димаш Альжанов, который находится в Алматы,в интервью Настоящему Времени подчеркнул, что нынешние протесты в Казахстане носят спонтанный, а не спланированный кем-то характер: "Нет ни одной организации за этими протестами". Главная их причина, по его словам, – в несправедливом распределении ресурсов и богатства в Казахстане. "30 лет население и особенно казахская часть населения были обделены: не было доступа ни к экономическим возможностям, ни к хорошему образованию, ни к медицине. Естественно это все накапливалось и вот появилось поколение, которое желает сменить власть", – считает он.

– Скажите, пожалуйста, как вам кажется: нынешние массовые протесты в той форме, которую они приобрели, это было запланировано изначально или произошло спонтанно?

– Нет, протесты носят спонтанный характер. Нет ни одной организации за этими протестами. Протесты совершенно массовые и распространяются по всей стране только исходя из получаемой информации из других регионов. Сначала это был Жанаозен, город на западе стране, и потом постепенно протесты дошли до Алматы.

– А почему протесты возникли именно на западе страны?

– Причиной, как вы знаете, было повышение цены на сжиженный газ. И это был первый триггер, который наложился на массу нерешенных проблем. Одна из них – это слишком бедное население Казахстана. С одной стороны, мы являемся достаточно богатой страной, если сравнивать с другими странами. Но распределение ресурсов и богатства идет в пользу самой малочисленной группы, которая находится у власти.

И все эти 30 лет, и особенно казахская часть населения были обделены: у нее не было доступа ни к экономическим возможностям, ни к хорошему образованию, ни к медицине. Естественно это все накапливалось и вот появилось поколение, которое желает сменить власть, оно не видит перспективы при действующей власти.

– Очаг протестов начался на западе, даже на юго-западе. Это связано с тем, что Жанаозен – нефтедобывающий регион?

– Естественно. Вы знаете, в последнее время в Казахстане идет тенденция на сокращение рабочих мест на западе. По последней информации, которую мы получили от представителей американского посольства, они об этом открыто говорили, американская компания, которая добывает нефть в этом регионе, в будущем сократит еще 100 тысяч мест.

В целом западный регион достаточно депрессивный. Естественно там есть определенные сферы деятельности, в которых зарплаты неплохие, но в целом население очень бедное. И естественно любые колебания в экономике, инфляция и цена на сжиженный газ сильно бьют по достатку населения, по его экономическим возможностям. Поэтому неудивительно, что триггер был именно на западе страны.

Ну и потом в этом регионе есть достаточно значимая история, события 2011 года, когда в ходе протестов были расстреляны нефтяники. Поэтому здесь многие вещи сходятся.

– Насколько сейчас, как вам кажется, власть контролирует ситуацию в Казахстане? Потому что вчера Токаев сказал в своем видеообращении к нации, что власть не падет. Сегодня были заявляения, что МВД и Нацгвардия держат ситуацию под контролем, хотя собственно видео, которые поступает из городов Казахстана, говорит нам совершенно об обратном.

– Я могу сказать по Алматы. Я был на протестах среди протестующих и мог воочию видеть, что полиция 4 декабря была более организованной. Протесты не утихали всю ночь, и где-то к 10 утра сегодня по местному времени многие протестующие уже захватывали экипировку полиции.

Сейчас я стою рядом со старой резиденцией президента, которая находится в Алматы, она стоит рядом со зданием местной мэрии. Местную мэрию частично захватили и подожгли в ходе столкновений, здесь идет стрельба, пулеметная и автоматная очереди, она периодически происходит. Когда люди группируются и подходят снова к резиденции, она отчетливо слышится, периодически взрываются светошумовые гранаты. Сейчас большой туман в Алматы и сильный смог от постоянных взрывов светошумовых гранат и слезоточивого газа, который периодически пускают со стороны полиции и СОБРа. Мы не видим отчетливо само здание, но, находясь сейчас в 50 метрах, мы достаточно близко находимся к линии, где стоит отряд полиции. И, как я сказал ранее, раздается стрельба.

Исходя из той ситуации, которую мы видим сейчас, не видно, чтобы власти контролировали всю ситуацию. Проблема заключается в том, что процесс ушел в сторону насилия. Не было вовремя предложено обществу начать диалог против протестующих, которые поначалу были мирные, и не было попытки найти компромисс. Сейчас мирный протест перешел в стадию насилия, после применения силы со стороны властей.

– Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в ближайшие часы?

– Сейчас, я думаю, мы даже не можем предсказать, что будет завтра утром, как будет развиваться ситуация. Никто не ожидал, что вчерашний массовый протест перерастет во что-то большее. Но это произошло. И сейчас трудно сказать что будет завтра.

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