«Это неудовлетворенность системой и своей жизнью» 3 5.01.2022, 17:47

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Анатолий Котов

Эксперт сравнил протесты в Беларуси и Казахстане.

Экс-генсек НОК Беларуси и руководитель международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов поделился мнением с «Еврорадио» о протестах в Казахстане и Беларуси.

– Что объединяет ситуации в Беларуси и Казахстане – это то, что протест носит исключительно внутренний характер. Нет внешних деятелей, которые подкрепляли бы протест из-за границы. Это неудовлетворенность системой и своей жизнью. Это можно было оттягивать, можно было насилием запихать под плинтус, но, так или иначе, исход все равно один.

Еще вчера казалось, что все стабильно и в Казахстане больше свободы, чем в Беларуси сейчас, однако когда народ не удовлетворен долго, не получается даже через такие штучные конструкции, как конституция, как Всебелорусский съезд, спихнуть на кого-то ответственность, например, на формального президента, который имеет ограниченные полномочия.

Я не думаю, что ситуация в Казахстане вынудит уменьшить внимание России к ситуации в Беларуси. Потому что сейчас ситуация в Казахстане создает окошко возможности для России. Никто не был готов к протестам в этой стране, также как никто не был готов к протестам в Беларуси. Хотя в Беларуси это была политическая кампания, после которой всегда что-то происходит. Другое дело, что ступень этих протестов была непредсказуемой. Для России это может быть возможностью поступить как-то по-другому по сравнению с тем, что происходило в Беларуси, – сказал Котов.

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