Могут ли белорусы завещать квартиру с условием? 5.01.2022, 18:10

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На этот вопрос ответила нотариус.

«Могу ли я завещать квартиру племянникам с условием, что они будут ухаживать за моей собачкой?» - спросила у aif.by брестчанка.

- Да, вы можете составить такое завещание. Законодательство Республики Беларусь предоставляет собственникам животных возможность позаботиться о судьбе любимых питомцев на случай своей смерти, - утверждает нотариус Брестского нотариального округа Лариса Баландина. - В соответствии со статьей 1055 Гражданского кодекса завещатель может возложить на одного или нескольких наследников обязанность по содержанию его животных, надзору и уходу за ними.

Такое обязательство может быть возложено на наследника, если в завещании ему выделена определенная часть имущества для этого. Иначе говоря, обязать своих наследников содержать животных завещатель может только на оставленные им средства.

Собственник домашних животных, составляя завещание, полагает, что наследник будет с ответственностью подходить к выполнению всех предписанных действий. Если надлежащего выполнения воли завещателя не будет, то другие наследники или любое заинтересованное лицо могут подать иск в суд с требованием исполнения завещательного возложения.

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