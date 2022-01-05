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В Беларуси дорожает проезд в маршрутках

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  • 5.01.2022, 18:25
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В Беларуси дорожает проезд в маршрутках

В Барановичах стоимость проезда вырастет уже с 19 января.

Дорожает проезд в барановичских маршрутках. Проезд в маршрутках №№ 39-Т, 41-Т, 43-Т подорожает с 80 копеек до 1 рубля, сообщил Intex-press перевозчик ООО «Питеравтотранс плюс».

— Подорожание связано с ростом затрат в нашей организации. Мы и так до последнего держались, цены по Беларуси на проезд в маршрутках уже везде повысили, — пояснил перевозчик.

Последнее повышение цен в городских маршрутках было 19 апреля 2021 года. Тогда стоимость проезда повысилась с 70 до 80 копеек.

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