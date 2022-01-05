Казахстан — в огне 1 Андрей Зубов

5.01.2022, 18:45

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Это результат лживого властвования Назарбаева.

Еще вчера вечером за ужином у меня на даче говорили о чем угодно, только не о Казахстане. Уже ночью говорили только о Казахстане и сегодня других тем нет.

Пока совершенно не ясно, что происходит. Скорее, я жду информации от моих друзей из Казахстана, чтобы хоть что-то понять. Один из них, владея инсайдерской информацией написал мне, что Токаев в панике. Так ли это? До этого письма я на 80% был уверен, что революция — это способ Токаева устранить старика Назарбаева и его клан от власти. Из Казахстана ночью улетели десятки бизнес-джетов, а это значит, что хотя бы для части элиты эти события — страшная неожиданность.

Теперь о перспективах. Все они гипотетичны.

Во-первых, о самом протесте. Очевидно по его размаху, что он спонтанный. Можно рассуждать о том, кто поднес спичку, но, если подносить к воде даже факел — она не загорится. Очевидно, что общество Казахстана стало взрывоопасным, легко воспламеняющимся, и это не чей-то замысел — это результат неправедного, лживого властвования Назарбаева и его присных. Могло произойти и самовоспламенение. Но могла быть и спичка — чья?

Как я вижу пока, силовые структуры оказывают слабое сопротивление. Им не дан приказ массового огня на поражения. Пострадавших силовиков в разы больше, чем восставших. Из этого можно сделать вывод, что часть руководства этими структурами заинтересована в смене власти.

Из внешних сил можно назвать Путина, который захотел под шумок «взять под защиту жизнь и имущество» русского христианского населения ряда областей Казахстана. Этот новый Крым, безусловно, прибавил бы ему популярности. Участвуют ли русские в протестах или они пока инертны — я не знаю.

Можно назвать и Эрдогана с его пантюркистскими упованиями. В Турции дела обстоят сейчас плохо, и новый геополитический проект при удачном осуществлении добавил бы престиж хозяину Анкары.

Вряд ли это Китай. Китаю хватает своего Синьцзяна, чтобы брать под контроль еще один регион с мусульманским тюркским населением, к тому же уже привыкший за тридцать лет к государственности.

Талибы тоже пока в стороне, но они могут появиться в южных, наиболее мусульманских и наименее кочевых в прошлом областях южной части Казахстана.

Что касается западных демократий, то их поддержка революции, если она станет демократической, очень вероятна, а вот ее инспирирование сейчас неправдоподобно, кроме одного варианта — если США в своем противостоянии с Китаем и Россией убедили самого Токаева или иных властных людей Казахстана переориентироваться на Запад. Западное финансовое и экономическое влияние в Казахстане сейчас существенно выше, чем в России, его элита очень вестернизирована. Так что такой вариант не буду вовсе исключать.

Но выводы делать пока совершенно преждевременно. Пока на улицах стрельба, братание солдат с народом, пока горят здания городских управ и прокуратуры, маятник может качнуться куда угодно.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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