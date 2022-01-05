По собственному желанию уволились шестеро судей 6 5.01.2022, 18:54

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Среди них есть те, кто давал «сутки» и штрафы по статье 23.34.

Ряд белорусских судей ушли в отставку по собственному желанию.

Павел Жечко уволился из суда Минского района. Он рассматривал административные дела по статье 23.34 и выписывал штрафы и «сутки» и до выборов 2020-го года (задержанным на пикете против «тунеядского» декрета, за охрану Куропат), и после.

Судья Дмитрий Цыкал из городского суда тоже выносил решения по 23.34 до 2020-го года, а в послевыборный период запомнился тем, что назначил 15 суток экономисту, активисту, создателю проекта «Кошт урада» и сайта Petitions.by Владимиру Ковалкину.

Также по собственному желанию ушли Светлана Волкова из Витебского областного суда и Андрей Шидловский из Первомайского суда Витебска, Роман Колбасов и Ольга Гашкова из экономического суда Минской области. Всего указом Лукашенко от должности судьи освободили больше 20 судей. Этим же указом назначены 59 судей.

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