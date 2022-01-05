Стачком «Беларуськалия»: Лукашенко — приготовиться на выход

Стачком «Беларуськалия»: Лукашенко — приготовиться на выход1
- 5.01.2022, 19:00
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Рабочие солигорского предприятия поддержали бастующих казахов.
Telegram-канал Стачком «Беларуськалия» опубликовал обращение рабочих солигорского предприятия в поддержку бастующих казахов:
— Стачком ОАО «Беларуськалий» и «Рабочая платформа» выражают полнейшую поддержку восставшим рабочим и народу Казахстана!
Мы полностью одобряем отказ казахов подчиняться своему постсоветскому царьку и его купающемуся в роскоши семейству. Настала пора отправлять на свалку истории обезумевших от безнаказанности, вседозволенности и коррупции выкормышей совкового болота.
Казахи не побоялись выйти на протест, а начали все обычные рабочие предприятий! И за это им от нас респект. Недаром и белорусская хунта паникует при малейших намеках на рабочее сопротивление.
Казахские военные и полиция переходят на сторону восставшего народа, сдают оружие и амуницию и за это им честь и хвала! Честь и хвала настоящим солдатам и офицерам! Они понимают, что они сами, их семьи и родственники и есть этот народ.
Видимо, белорусские силовики считают по-другому, выделяя себя в отдельную касту, раз идут на убийства и зверства в отношении мирных людей. Им не будет ни почета, ни уважения. Своим родственникам они принесут лишь позор и народное презрение.
Честь и слава отважным гражданам Казахстана!
Белорусская хунта — приготовиться на выход!
Алга Казахстан!
Жыве Беларусь!