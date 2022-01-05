Стачком «Беларуськалия»: Лукашенко — приготовиться на выход 1 5.01.2022, 19:00

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Рабочие солигорского предприятия поддержали бастующих казахов.

Telegram-канал Стачком «Беларуськалия» опубликовал обращение рабочих солигорского предприятия в поддержку бастующих казахов:

— Стачком ОАО «Беларуськалий» и «Рабочая платформа» выражают полнейшую поддержку восставшим рабочим и народу Казахстана!

Мы полностью одобряем отказ казахов подчиняться своему постсоветскому царьку и его купающемуся в роскоши семейству. Настала пора отправлять на свалку истории обезумевших от безнаказанности, вседозволенности и коррупции выкормышей совкового болота.

Казахи не побоялись выйти на протест, а начали все обычные рабочие предприятий! И за это им от нас респект. Недаром и белорусская хунта паникует при малейших намеках на рабочее сопротивление.

Казахские военные и полиция переходят на сторону восставшего народа, сдают оружие и амуницию и за это им честь и хвала! Честь и хвала настоящим солдатам и офицерам! Они понимают, что они сами, их семьи и родственники и есть этот народ.

Видимо, белорусские силовики считают по-другому, выделяя себя в отдельную касту, раз идут на убийства и зверства в отношении мирных людей. Им не будет ни почета, ни уважения. Своим родственникам они принесут лишь позор и народное презрение.

Честь и слава отважным гражданам Казахстана!

Белорусская хунта — приготовиться на выход!

Алга Казахстан!

Жыве Беларусь!

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