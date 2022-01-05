Все рейсы «Белавиа» в Казахстан отменены

Все рейсы «Белавиа» в Казахстан отменены1
- 5.01.2022, 19:54
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Полеты отменены «до стабилизации ситуации».
Полеты самолетов «Белавиа» из Беларуси в аэропорты охваченного протестами Казахстана теперь будут осуществляться только по разрешению Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».
В пресс-службе министерства уточнили, что сегодняшний рейс в Алматы отменили из-за создавшихся условий неопределенности требований авиационной безопасности в аэропорту. Полеты отменены «до стабилизации ситуации».