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Все рейсы «Белавиа» в Казахстан отменены

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  • 5.01.2022, 19:54
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Все рейсы «Белавиа» в Казахстан отменены

Полеты отменены «до стабилизации ситуации».

Полеты самолетов «Белавиа» из Беларуси в аэропорты охваченного протестами Казахстана теперь будут осуществляться только по разрешению Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».

В пресс-службе министерства уточнили, что сегодняшний рейс в Алматы отменили из-за создавшихся условий неопределенности требований авиационной безопасности в аэропорту. Полеты отменены «до стабилизации ситуации».

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