Спусковым крючком может стать что угодно 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

5.01.2022, 20:00

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Триггеров в Беларуси все больше.

И еще один бумеранг, который неизбежно ударит по Беларуси по мотивах казахстанских событий – экономический.

Трехдневный падение курса белорусского рубля (на 4 копейки за 3 дня и полугодовой рекорд) – только начало. В экономике и так давно копились перекосы, а сейчас к этому добавляется еще и внешний шок.

Уже сейчас на фоне казахстанского кризиса российский рубль пошел превысил отметку в 75 рублей. Нет сомнений, что это отразится и на белорусском собрате. А учитывая долговую нагрузку (преимущественно в валюте) это может ухудшить и без того плачевное состояние экономики в Беларуси.

Если вдруг вы решили рискнуть и поиграться во вклады в белорусских рублях, то самое время пересмотреть эту стратегию. Валютные вклады тоже имеет смысл снимать, не глядя на то, какое количество процентов вы теряете. Лучше сохранить хоть что-то, чем остаться с носом. Пример Казахстана показывает, что спусковым крючком может стать что угодно. И в этом плане в Беларуси таких триггеров все больше – жизнь ухудшается на глазах. А вторая волна обычно бывает разрушительнее первой.

Спасибо тем, кто уже прислал в бот про проблемы в ЖКХ – это как раз показывает состояние экономики на конкретных примерах.

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