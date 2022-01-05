МИД Польши отреагировал на высылку своего дипломата из Беларуси

МИД Польши отреагировал на высылку своего дипломата из Беларуси1
- 5.01.2022, 21:17
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В ближайшее время из Польши должен быть выдворен один из белорусских дипломатов.
В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси в связи с решением Минска выслать польского консула из Бреста.
Об этом сообщает RMF24.
Белорусские власти утверждают, что польский консул в Бресте хотел помочь гражданину Польши уехать из Беларуси.
Министерство иностранных дел Польши ожидает разъяснения этого вопроса. В ближайшее время из Польши должен быть выдворен один из белорусских дипломатов, работающих в консульстве на востоке страны.
Представитель МИД Польши Лукаш Ясина уже сообщил, что поверенного в делах Беларуси в связи с этим делом вызвали в министерство. "Министерство иностранных дел подтверждает факт вызова временного поверенного в деле о выдворении польского консула. На данном этапе принимаются меры по проверке предоставленной информации и выяснению ситуации", - говорится в заявлении.