Режим решил «оптимизировать» бюджетников 3 5.01.2022, 21:59

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На всех денег не хватает.

В госбюджете на этот год прописали несколько вариантов, как намерены повышать зарплаты бюджетникам. Один из них — за счет оптимизации численности. Сэкономленные на уволенных работниках деньги намерены направить на прибавку оставшимся, сообщает zerkalo.io.

Ранее министр финансов Юрий Селиверстов анонсировал, что «предстоит дальнейший пересмотр штатов бюджетных организаций». Напомним, в ноябре у бюджетников снизились средняя зарплата и реальная получка, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию.

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