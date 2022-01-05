Система Назарбаева рушится на глазах 4 Александр Фридман

5.01.2022, 22:09

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Поддержка «казахстанского Януковича» станет огромной ошибкой Кремля.

События в Казахстане показывают, что стабильность диктаторских режимов носит обманчивый характер. Прошло всего несколько дней и эта страна погрузилась в хаос, а система власти, которую выстроил Нурсултан Назарбаев – политический долгожитель из советской эпохи и один из самых опытных и искусных диктаторов – рушится на глазах.

Пытаясь спасти свою власть и, к слову, после телефонного разговора с Лукашенко, президент Токаев зовет на помощь страны ОДКБ.

В 1953 году советские войска подавили восстание в Восточной Берлине, три года спустя они расправились с демократической революцией в Венгрии, а в 1968 уничтожили чехословацкую мечту о «социализме с человеческим лицом». В 2022 году история может повториться в Казахстане. «Эхо Москвы» сообщает, что в Казахстан могут отправиться силовики из Беларуси и России.

Отправка силовиков в Казахстан с целью спасения коррумпированной, отжившей свое деспотии во главе с «казахстанским Януковичем» станет огромной ошибкой Кремля, которая будет иметь очень серьезные последствия. И если в Москве еще могут воздержаться от такого опрометчивого шага, то уповать на Лукашенко не приходится: ему уже давно нечего больше терять.

Александр Фридман, telegram

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