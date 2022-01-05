Валерий Цепкало: Пускай на войну едут гроза витрин Карпенков и надсмотрщик за хот-догами Караев 21 5.01.2022, 22:33

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Валерий Цепкало

У самозванца нет полномочий распоряжаться судьбой белорусских солдат.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало отреагировал на возможную отправку белорусских силовиков в Казахстан:

— У самозванца нет полномочий распоряжаться судьбой служащих ВС РБ, как и у оккупировавшей белорусской города хунты, а значит нахождение любого военнослужащего на территории другого государства не может быть законным.

Любой прибывший в Казахстан военный ВС РБ будет считаться участником незаконного вооруженного формирования.

Амбиции Лукашенко не стоят ваших смертей, дорогие белорусы, пускай на войну едут его генерал-губернаторы, включая грозы витрин, сухих штанов и бабушек у телевизора Карпенкова, шарлатана пандемий Караника, надсмотрщика за хот-догами Караева, и других свежеиспеченных генералов во главе с его сыном Николаем, которому он заставлял отдавать приветствие.

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