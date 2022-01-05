Валерий Цепкало: Пускай на войну едут гроза витрин Карпенков и надсмотрщик за хот-догами Караев

Валерий Цепкало: Пускай на войну едут гроза витрин Карпенков и надсмотрщик за хот-догами Караев21
- 5.01.2022, 22:33
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У самозванца нет полномочий распоряжаться судьбой белорусских солдат.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало отреагировал на возможную отправку белорусских силовиков в Казахстан:
— У самозванца нет полномочий распоряжаться судьбой служащих ВС РБ, как и у оккупировавшей белорусской города хунты, а значит нахождение любого военнослужащего на территории другого государства не может быть законным.
Любой прибывший в Казахстан военный ВС РБ будет считаться участником незаконного вооруженного формирования.
Амбиции Лукашенко не стоят ваших смертей, дорогие белорусы, пускай на войну едут его генерал-губернаторы, включая грозы витрин, сухих штанов и бабушек у телевизора Карпенкова, шарлатана пандемий Караника, надсмотрщика за хот-догами Караева, и других свежеиспеченных генералов во главе с его сыном Николаем, которому он заставлял отдавать приветствие.