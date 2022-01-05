Политолог: Думаю, что Нур-Султан в скором времени вернется к имени Астана

Политолог: Думаю, что Нур-Султан в скором времени вернется к имени Астана5
- 5.01.2022, 22:42
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Уход Назарбаева означает, что его транзит и тип устройства власти уходят в Лету.
Эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал «Дождю» ситуацию в Казахстане.
По мнению Дубнова, уход Назарбаева означает, что его транзит и тип устройства власти уходят в Лету.
«Я бы сказал, что это апокалипсис на четвертом десятке существования СНГ обустройства некоторых авторитарных, электоральных автократий по типу назарбаевской в Казахстане. Этот период заканчивается. Трагично, когда тебя твой преемник демонстративно и позорно отправляет в отставку. Трагично, когда ты расставил памятники по всей стране, не стеснялся иметь при жизни столицу своего имени. Думаю, что Нур-Султан в скором времени вернется к имени Астана. Именно Токаев придя к власти постарался присвоить Астане имя Нур-Султан, и именно он с большим опозданием сегодня вынужден принять решение, ликвидирующее двоевластие», — сказал политолог.