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Политолог: Думаю, что Нур-Султан в скором времени вернется к имени Астана

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  • 5.01.2022, 22:42
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Политолог: Думаю, что Нур-Султан в скором времени вернется к имени Астана

Уход Назарбаева означает, что его транзит и тип устройства власти уходят в Лету.

Эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал «Дождю» ситуацию в Казахстане.

По мнению Дубнова, уход Назарбаева означает, что его транзит и тип устройства власти уходят в Лету.

«Я бы сказал, что это апокалипсис на четвертом десятке существования СНГ обустройства некоторых авторитарных, электоральных автократий по типу назарбаевской в Казахстане. Этот период заканчивается. Трагично, когда тебя твой преемник демонстративно и позорно отправляет в отставку. Трагично, когда ты расставил памятники по всей стране, не стеснялся иметь при жизни столицу своего имени. Думаю, что Нур-Султан в скором времени вернется к имени Астана. Именно Токаев придя к власти постарался присвоить Астане имя Нур-Султан, и именно он с большим опозданием сегодня вынужден принять решение, ликвидирующее двоевластие», — сказал политолог.

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