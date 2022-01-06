Близкие родственники Дмитрия Усхопова покинули Беларусь 8 6.01.2022, 8:15

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дмитрий усхопов

Накануне задержали друзей погибшего речичанина.

Близкие родственники погибшего от рук милиции в новогоднюю ночь речичанина Дмитрия Усхопова покинули Беларусь.

Об этом сообщает «Флагшток».

Информацию подтвердил активист BySol Андрей Стрижак на своей странице в «Фейсбуке»:

«Учитывая ситуацию вокруг гибели Дмитрия Усхопова в Речице, было принято решение эвакуировать его близких. Операция увенчалась успехом».

Накануне похорон Дмитрия Усхопова милиция задержала друзей погибшего речичанина.

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