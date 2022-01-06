«Пример Токаева сильно напряжет Лукашенко» 16 6.01.2022, 8:32

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фото: ТАСС

Незавидна судьба диктаторов.

Журналист Дмитрий Гурневич прокомментировал революционные события в Казахстане:

- Пример Такаева, который «элегантно» отодвинул Назарбаева с его пожизненной должности, возглавив Совет Безопасности, сильно напрячь Лукашенко. Ведь это же та самая должность председателя всебелорусского народного собрания, которую он придумал для себя.

Какую многоходовочку ни делай, как ни переписывай Конституцию, никакой гарантии, что тебя на завтра не сбросят свои же. Незавидна судьба диктаторов.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили несколько правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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