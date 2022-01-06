В Минске автобус сбил водителя троллейбуса 3 6.01.2022, 8:41

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фото: gaiminsk

Женщина вышла поправить дуги токоприемника.

В ДТП Минске 6 декабря рано утром погибла водитель троллейбуса, сообщает zerkalo.io.

По предварительной информации, примерно в 6.00 в районе остановочного пункта «Большая Слепня» по улице Кедышко погибла водитель троллейбуса. Во время движения у троллейбуса слетели дуги токоприемника, женщина вышла их поправить. В это время ее сбил автобус городского маршрута.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

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