В Минске автобус сбил водителя троллейбуса

В Минске автобус сбил водителя троллейбуса3
- 6.01.2022, 8:41
- 8,428
Женщина вышла поправить дуги токоприемника.
В ДТП Минске 6 декабря рано утром погибла водитель троллейбуса, сообщает zerkalo.io.
По предварительной информации, примерно в 6.00 в районе остановочного пункта «Большая Слепня» по улице Кедышко погибла водитель троллейбуса. Во время движения у троллейбуса слетели дуги токоприемника, женщина вышла их поправить. В это время ее сбил автобус городского маршрута.
На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.