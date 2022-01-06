В верхушках режима наступила паника: на предприятиях Беларуси происходит итальянская забастовка 7 6.01.2022, 9:04

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Рабочие вдохновлены смелыми казахами.

Сегодня на предприятиях Беларуси происходит мини-итальянская забастовка, сообщает телеграмм-канал «Баста!» со ссылкой на информацию от своих подписчиков. И причиной послужили события в Казахстане. Рабочие с огромным вдохновением читали новости, смотрели видеоролики и фотографии с мест событий. Абсолютно все были вдохновлены смелыми казахами. У многих сразу же всплыла ностальгия о событиях в августе.

И если граждане Беларуси восхищались забастовками и протестами на улицах городов Казахстана, в верхушках режима наступила паника. Казахстан всегда был для узурпатора другом по режиму, а что, если там демократия вдруг наступит? Паника охватывала и директоров предприятий. Ведь в Казахстане рабочие просто прогнали руководство со своей территории с криками: «Это наш завод».

Уверен, каждый белорус искренне верит в победу казахов. Народ там тоже долгое время был под угнетением властей. Смогут они, сможем и мы. Режимы падают неожиданно. Любая спичка, как например подорожание газа может привести к полным политическим переменам, если народ этого захочет.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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