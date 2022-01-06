Продукты под санкциями: что происходит на полках белорусских магазинов 6.01.2022, 9:35

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Какие товары будут исчезать первыми?

Сегодня исполняется месяц со дня подписания постановления №700. Того самого, которое принято «в ответ на внешнее санкционное давление» и дает возможность любителям немецкого Ritter Sport, испанской хурмы и французских сыров перейти на аналоги из дружественных стран. Формально запрет рассчитан на 6 месяцев, но фактически при нынешних условиях его срок будет намного меньшим, пишет onliner.by.

Причина проста: большинство «запрещенки» обладает длительным сроком годности, что дало возможность поставщикам в декабре максимально (исходя из размера складов и наличия свободных денег) ввезти продуктовые запасы, которых хватило бы на несколько месяцев. За это время они будут искать разные страны и пути выхода из ситуации.

Исключение — группа свежих овощей и фруктов. Тут не запасешься.

Высока вероятность того, что запрет может быть продлен. Если в оценке дружественности ряда стран из постановления ничего не изменится, то с чего бы меняться установкам?

Правила квотирования написали. Практики пока нет

Напомним, в постановлении прописано 18 укрупненных позиций. Укрупнены позиции настолько, что не все субъекты бизнеса сразу поняли, касается это их или нет.

Второй зацепкой для бизнесов стали упомянутые в постановлении квоты и «сбалансированность рынка». Будет ли считаться баланс нарушенным, если пропадет хамон? Или испанский клементин, или дорблю? Вопрос отчасти философский, поскольку всегда можно ответить сырокопченым окороком от Гродненского мясокомбината, турецким мандарином и молодечненским «Рокфорти». Или вообще напомнить: щи да каша пища наша.

В декабре МАРТ, которому положено устанавливать и распределять квоты, проводил анализ сбалансированности внутреннего потребительского рынка по 6 укрупненным группам: молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, прочие пищевые продукты. Это примерно 400 разновидностей товаров.

— Решение об установлении квот может быть принято в отношении социально значимых товаров, товаров критического импорта в случае выявления проблем с обеспечением ими внутреннего рынка, — сообщили Onlíner в министерстве. Другой конкретики пока нет.

30 декабря вышло постановление МАРТ №83 «О порядке распределения частей квот». В нем сказано, что в принципе может квотироваться:

критический импорт (потребность внутреннего рынка удовлетворяется на 20 и менее процентов за счет собственного производства) или продукция, которая производится/выращивается в недостаточном объеме (50 и менее процентов от потребности);

товар, объем импорта которого из «недружественных» государств за предыдущие 3 года составлял 80 и более процентов от общего объема импорта;

регулируемый товар, который является специализированной пищевой продукцией, что подтверждено заключением уполномоченного органа.

Понятно, что шоколаду будет сложно попасть в эти категории. А свежей зелени или голландским грушам? Пока механизм квот не заработал — это открытые вопросы.

Что на полках?

Мы сходили в тот же магазин, что и месяц назад, чтобы сравнить «санкционку» в формате «было-стало».

Посленовогодние полки немного похожи на обычных людей: некоторые уже опрятны, другие знатно подраспродались и до сих пор не могут прийти в себя. Допускаем, что отсутствие некоторых товаров связано с тем, что поставщики только вышли после выходных и не успели положить на полки весь ассортимент.

В шоколаде изменений немного. На месте ассортимент Kinder (Joy импортируется из Польши), чуть меньше, но все еще много Milka, которая в классическом варианте производится в России.

На 10 копеек подорожал батончик Lion — распродают то, что успели привезти.

Пропала «экстраореховая» линейка Ritter Sport (хотя длина выделенной под бренд полки не изменилась), совсем не доложили швейцарского Toblerone — все ушло на новогодние подарки?

Главная грусть — отсутствие золотых Ferrero Rocher и конфет Merci (за исключением одной большой коробки). Это все один производитель, кстати. Возможно, вернется, потому что шоколадки Merci перед Новым годом были на акции сразу в нескольких сетях. Это признак уверенности в своих силах. Сейчас сети подтверждают: акционная активность поставщиком относительно «запрещенки» уменьшилась. Зачем сливать дешевле то, что скоро может быть в дефиците?

Но даже если через час после нашего визита машина с Merci доехала, полки с «рафаэлками» достойны вашего внимания «вместо тысячи слов». Апокалипсис нежности. Такой выкладки не было ни у одного белорусского производителя, годами обивающего пороги исполкомов в целях самозащиты от конкурентов. Самая народная конфета?

С печеньем все окей. Немного продались круглые коробки с датским, но савоярди, кантуччи и остальные кукис — в ассортименте.

Примерно так будет выглядеть процесс импортозамещения (наши — сверху).

Срок хранения португальской соли — до 2025 года. Если хорошенько запаслись, то можно продавать до следующих выборов (но это пока не точно).

Полка с макаронами. Тоже пока не портятся. Участник в синей форме богато выложился: там в основном российское производство, но есть и представители Италии.

Снеки, хлебцы, овсяные хлопья — все на месте. Польские батончики даже на акции.

Переходим в самую ранимую категорию. На этом месте месяц назад была насыпана горка испанских клементинов. Теперь Марокко. На 50 копеек дороже. Зато под названием, которое заставляет сердца колотиться со скоростью 150 ударов в минуту, — муркот ( сорт в этом году отмечает 100-летие, кстати!).

Зеленое польское яблоко мутсу подорожало почти на 40 копеек, испанская хурма — плюс рубль. Радует сочным зеленым цветом белорусский огурец, который более чем на 2 рубля дороже импортного (слева — начало декабря, справа — января).

Груш в стране осталось дней на 10. Конференция подорожала на полрубля.

Примерно на столько же подешевела свежая голубика и клюква. Теперь они стоят 39,92 и 29,79 руб. за 1 кг.

Сельдерей стал дороже на рубль, испанский авокадо — на три.

Субъективно: цветов и оттенков почти не поубавилось.

— Запас в категории свежих овощей и фруктов не сделаешь — максимум 14 дней. Нет аналогов на такие позиции, как хурма, клементин (сезон Марокко скоро закончится), груша конференция, баклажан, ассортиментные томаты (черри, кумато, сливка, сливка на ветке), салаты, брокколи, цветная капуста, сельдерей, лук-порей и т. д., — сообщили в одной из сетей.

Европейские (польские) салаты с 1 января на самом деле не проходят западную границу Беларуси. Но производители смесей не грустят. В комментарии Onlíner уточнили: да, мы фасовали польское сырье, но найдем другие рынки для покупки свежей зелени.

Сыры пока тоже на месте. Есть акции. Но есть и рост цен.

В морозильниках затаились овощи. Сплошь польские. С 1 января не ввозятся.

Что будет исчезать первым?

Конечно, все это исчезнет или будет сведено к минимуму, если «повезет» попасть в квоты.

Первыми обеднеют фрукты и овощи. Судя по законам природы, это случится уже в январе.

Вторыми распродадут импортные сыры (кстати, в России швейцарские сыры не запрещены, поэтому если что...).

Затем кондитерские изделия и разные Pringles.

И в конце концов — замороженные овощи.

После этого должен начаться какой-то расцвет местных производителей. Главное, чтобы у покупателей денег хватило. Будем держать вас в курсе успехов!

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