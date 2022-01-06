Колонна военной техники движется в сторону аэродрома Мачулищи под Минском

Колонна военной техники движется в сторону аэродрома Мачулищи под Минском62
- 6.01.2022, 9:40
- 47,474
Белорусских военных уже перебрасывают в Казахстан?
Телеграм-канал nexta_live опубликовал видео с колонной военной техники, которая движется в сторону аэродрома Мачулищи под Минском после принятия решения о вводе войск ОДКБ в Казахстан.
«Беларусь, Минский район. Колонна военной техники движется в сторону аэродрома Мачулищи. Везут пушечное мясо в Казахстан», — пишет телеграм-канал.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.