Колонна военной техники движется в сторону аэродрома Мачулищи под Минском 62 6.01.2022, 9:40

47,474

Белорусских военных уже перебрасывают в Казахстан?

Телеграм-канал nexta_live опубликовал видео с колонной военной техники, которая движется в сторону аэродрома Мачулищи под Минском после принятия решения о вводе войск ОДКБ в Казахстан.

«Беларусь, Минский район. Колонна военной техники движется в сторону аэродрома Мачулищи. Везут пушечное мясо в Казахстан», — пишет телеграм-канал.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».