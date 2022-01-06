Аббас Галлямов: В случае появления в Казахстане силовиков славянской внешности часть казахских военных перейдет на сторону восставших 12 6.01.2022, 10:00

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Аббас Галлямов

И тогда это уже будет новый Афганистан.

Российский политолог Аббас Галлямов прокомментировал решение ОДКБ о вводе войск в Казахстан:

— Не имея предварительных договоренностей, с такими просьбами, как у Токаева, публично не обращаются. Значит, если он не окончательно спятил от страха, договоренности эти у него есть.

Лукашенко - очевидный псих и, в принципе, может своих силовиков на подавление казахских протестов легко отправить. Просто на одних эмоциях, на ненависти к любого рода оппозиции.

В этой ситуации и Путину будет сложно удержаться. К тому же и у него есть соблазн своих собственных оппозиционеров попугать - утопить казахское восстание в крови, пусть видят на что российские силовики способны.

Проблема только в том, что непонятно: а что в этой ситуации казахские военные делать будут. Назарбаев ушел, им из-за Токаева кровь лить? Судя по их сегодняшнему поведению, они от этой перспективы не в восторге. А тут этот недопрезидент еще иностранных оккупантов пригласил, те братьев-казахов мочить начали. Здесь ведь уже национальный фактор включится, а он - ох какой сильный драйвер.

Короче, никто сейчас не может исключить, что в случае появления в Казахстане силовиков славянской внешности, часть казахских вооруженных сил и полиции перейдет на сторону восставших. И тогда это уже не просто прогулка будет, а новый Афганистан.

Россия в канун очередной революции всегда в какую-нибудь маленькую победоносную войну ввязывается - то в Крымскую, то в Русско-японскую, то в Первую мировую, то в Афганскую.

Неужели пришла очередь Казахской?

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