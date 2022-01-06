«Флагманы» Беларуси соревнуются по размеру проблемных долгов 1 6.01.2022, 10:08

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Кто оказался в «лидерах»?

Флагманские компании страны обновили данные по просроченным долгам в 2021 году. Посмотрим, где в РБ накопились самые большие обязательства, пишут banki24.by.

На 1 ноября 2021-го суммарная просроченная задолженность крупных и средних предприятий Беларуси составила 10,056 млрд BYN.

Согласно Белстату просроченная задолженность – это задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и/или законодательными актами. Из общей суммы на отчетную дату около 7,784 млрд BYN обеспечила проблемная кредиторка, а 2,273 млрд BYN – «плохие» кредиты и займы. Таковы оперативные оценки статорганов страны.

В Брестской области просрочка по кредиторке составила 642,5 млн BYN, по кредитам и займам – 289,6 млн BYN. По проблемной кредиторке в регионе лидировал Брест (204,6 млн BYN), по кредитам и займам – Малоритский район (121,3 млн BYN). В Малоритском районе на отчетную дату было просрочено 71,8% задолженности по кредитам и займам. В этом районе в процедуре санации находилось валообразующее предприятие – СЗАО «КварцМелПром».

В Витебской области просрочка по кредиторке составила 844,8 млн BYN, по кредитам и займам – 211,6 млн BYN. По проблемной кредиторке в регионе лидировали Витебск (234,3 млн BYN) и Оршанский район (150,0 млн BYN), по кредитам и займам – Витебск (122,2 млн BYN) и Миорский район (37,7 млн BYN). В Миорском районе реализуется инвестпроект Миорского металлопрокатного завода (Miory Steel). В 2021 году стало известно, что предприятие получит господдержку для «стабилизации финансово-экономического положения».

В Гомельской области просрочка по кредиторке составила 1,457 млрд BYN, по кредитам и займам – 606,0 млн BYN. По проблемной кредиторке в регионе лидировали Гомель (277,6 млн BYN) и Жлобинский район (314,4 млн BYN), по кредитам и займам – Гомель (235,5 млн BYN). Валообразующее предприятие Жлобинского района – Белорусский металлургический завод.

В Гродненской области просрочка по кредиторке составила 488,4 млн BYN, по кредитам и займам – 74,6 млн BYN. По проблемной кредиторке в регионе лидировали Гродно (123,1 млн BYN) и Лидский район (62,0 млн BYN), по кредитам и займам – Лидский район (48,4 млн BYN).

В Минской области просрочка по кредиторке составила 1,936 млрд BYN, по кредитам и займам – 555,7 млн BYN. По проблемной кредиторке в регионе лидировали Борисовский (182,1 млн BYN), Минский (328,1 млн BYN) и Солигорский (199,5 млн BYN) районы, по кредитам и займам – Минский (127,2 млн BYN), Борисовский (98,4 млн BYN) и Слуцкий (66,6 млн BYN) районы.

В Могилевской области просрочка по кредиторке составила 1,121 млрд BYN, по кредитам и займам – 297,3 млн BYN. По проблемной кредиторке в регионе лидировали Могилев (433,6 млн BYN) и Бобруйск (103,4 млн BYN), по кредитам и займам – эти же города (71,3 и 66,9 млн BYN соответственно).

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