Жители казахстанского Павлодара вышли на массовый митинг 2 6.01.2022, 10:16

10,860

Протесты в стране продолжаются.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Жители казахстанского Павлодара сегодня вышли на массовый митинг.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.