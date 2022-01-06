закрыть
6 января 2022, четверг, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители казахстанского Павлодара вышли на массовый митинг

2
  • 6.01.2022, 10:16
  • 10,860
Жители казахстанского Павлодара вышли на массовый митинг

Протесты в стране продолжаются.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Жители казахстанского Павлодара сегодня вышли на массовый митинг.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.


популярное за неделю

Мнение

Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип