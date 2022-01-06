Жители казахстанского Павлодара вышли на массовый митинг

Жители казахстанского Павлодара вышли на массовый митинг2
- 6.01.2022, 10:16
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Протесты в стране продолжаются.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Жители казахстанского Павлодара сегодня вышли на массовый митинг.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.