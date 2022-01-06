Войска ОДКБ вошли в Казахстан 59 6.01.2022, 10:24

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В состав группы входят и белорусские военные.

Организация Договора о коллективной безопасности ввела военный контингент в Казахстан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат организации.

В сообщении говорится, что передовые подразделения российских «миротворцев» в составе ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Белорусские военные также отправились в Казахстан. Об этом (сообщают) пропагандистские информагентства.

«ОДКБ направила миротворцев в Казахстан: в составе группы подразделения ВС России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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