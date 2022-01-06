«Здесь можно неделю жить и никого не увидеть»: Как семья ремонтирует дедовскую хату в 60 километрах от Минска 3 6.01.2022, 10:47

9,368

Супруги параллельно живут в ней.

Cудьба большинства пустующих деревенских хат известна: сначала разграбление, потом жди «похоронную» команду от сельсовета — выкопают яму и спихнут в нее бульдозером. Но сегодня позитивная история. Главные герои — молодые супруги Настя и Женя — взялись за ремонт старого дедовского дома в деревне возле Марьиной Горки. Realt.by заехал посмотреть, что у них уже получилось сделать.

Деревня Насти и Жени самая обыкновенная — всего три улицы, магазинов нет, живут в основном старики и наездами дачники. Вымирающей, впрочем, не выглядит, явно пустующих домов единицы, есть и вполне респектабельные новострои. Ближайший город — Марьина Горка, до Минска — 60 км.

Семейная пара Настя и Женя обживаться здесь начали три года назад — бабушка подарила внучке свой дом.

— Мои бабушка и дедушка минчане, — рассказывает Настя. — Деревенской жизни они не знали, всю жизнь проработали инженерами. В какой-то момент бабушке захотелось иметь возможность выбираться на лето в деревню. Дедушка сопротивлялся, но недолго. И в 1988 году они купили этот дом.

— Дедушка и бабушка старались как можно чаще приезжать сюда, выходные и отпуска проводили в деревне, — говорит Настя. — С ними и я часто приезжала. Это место, где проходило мое детство, с ним связано много приятных и ярких воспоминаний. Я единственная из семьи полюбила сельскую жизнь, поэтому бабушка и дедушка еще при жизни подарили мне свой дом.

Молодые супруги решили, что было бы неплохо отремонтировать его, сделать более комфортным. Ведь в остальном их все более чем устраивает — соседей, считай, нет, асфальт до ворот, на участке свой лесок.

— Мы называем наш дом «маёнтком» — к нему ведет липовая аллея, рядом с крыльцом растет мощный дуб, соседей мы можем неделю не видеть.

Поэтому решение было таким — ремонтировать то что есть, поэтапно.

— Такой подход позволил нам жить в доме во время ремонта — сделали комнату, в ней и живем, — рассказывает Настя. — В холодные дни просто ставили палатку в одной из комнат и в ней ночевали.

Первым делом молодые супруги нашли бригаду, которая специализируется на ремонте старых домов.

— Найти строителей было непросто — кому-то такие объемы работ казались несущественными, кто-то просто не хотел браться за ремонт старого дома, — рассказывает Настя. — В итоге своих строителей нашли через знакомых и приехали они аж из Брестской области. Жили здесь же, работали с утра до вечера, быстро, аккуратно.

Фундамента как такового под домом не было — сруб стоял на камнях и буквально врос в землю. В таких случаях ремонт заключается в изготовлении более надежного фундамента и замене нижних венцов.

Процесс ремонта выглядел следующим образом: весь дом приподняли домкратами, под стенами по периметру выкопали траншею и залили бетонный фундамент. Нижние венцы по самые окна строители признали гнилыми. Было два варианта — заменить их на новые бревна или поставить на кладку из блоков. Второй показался и дешевле, и проще. Строители на фундаменте сложили стенку из блоков в два ряда и опустили на них сруб, убрав предварительно гнилые венцы.

Новый фундамент с материалами и работой обошелся примерно в 2,8 тысячи долларов.

Все эти манипуляции не обошлись без разрушений внутри дома — пришлось снимать полы и старые лаги.

— Когда старый пол подняли, то увидели там целое царство-государство — мышиные ходы, норы, гнезда, продовольственные склады, — рассказывает Настя.

Для нового пола выровняли землю, под новые лаги отлили бетонные столбики. Чистовой пол сделали деревянным, из новой половой доски. Подполье утеплили.

Старые доски, кстати, оказались вполне пригодными для строительства вольера и для пола в гараже.

Пришлось разбирать и печь.

— Печка была большая, с лежанкой, и одна отапливала весь дом, — говорит Настя. — С виду она была в хорошем состоянии, но когда стали разбирать, то поняли, что правильно сделали. Бревно, которое проходило под ней, сильно подгорело. Значит, топка была негерметичной, и рано или поздно все закончилось бы пожаром.

— На ее месте мы планируем печку-буржуйку, — говорит Женя. — Уже нашли бюджетную модель за 1000 рублей. Правда, дымоход к ней дорогой — стоит 1200 рублей. Если посчитать все с работой, то камин нам обойдется в 3 тысячи рублей. Думаем совместить его установку с кровельными работами, когда будем менять шифер на что-то более современное.

Замена нижних венцов обернулась дополнительными работами по отделке. Стены внутри первой половины дома (там сейчас кухня-столовая и спальня) были оштукатурены по дранке. Старую штукатурку удалось отремонтировать и покрасить. Во второй половине бревенчатые стены были просто оклеены обоями, поэтому их выровняли ОСБ плитами.

Электропроводку в доме поменяли, но частично: старый кабель на изоляторах, который проложен по потолку, решили оставить. Потолок, кстати, тоже оставили в оригинальном виде.

Старые деревянные окна свой век отжили, поэтому их заменили на современные ПВХ, при этом оконные проемы расширили. В доме стало светлее.

Пристройка к дому из блоков раньше использовалась как холодная кухня и кладовка. Ее переделали — прорезали дверь в новом месте, а старый дверной проем заложили. Это позволило выкроить место под санузел. В нем утеплили пол и потолок, установили электробойлер, ванну, электрический полотенцесушитель, унитаз и умывальник.

Водопровод к дому завели от старого колодца во дворе — в нем установлен насос, от него по трубе вода подается в санузел и на кухню.

В завершение сделали канализацию — и теперь в доме можно жить со всеми удобствами.

Отапливается дом электропанелями. Они представляют собой электрические радиаторы, состоящие из довольно тонкой каменной панели, внутри которой по всей площади располагается нагревательный элемент. Мощность прибора — всего 350 Вт. На весь дом их пять штук, с задачей поддерживать температуру в межсезонье они справляются. Их плюс и в том, что нагревательный элемент не контактирует с окружающей средой, что исключает выгорание кислорода. Минус — в морозные дни они не так эффективны и нужно включать более мощные классические электроконвекторы.

Старую мебель оставили — она в хорошем состоянии и еще послужит. Только кухня из массива дерева новая. Ее родственник Насти изготовил своими руками.

За три года кое-что изменилось и на территории «маёнтка»: Женя построил вольер для Нурхана и Джоя, появился гараж, по периметру — забор из сетки-рабицы.

— Здесь можно неделю жить и никого не увидеть, — говорит Настя. — Но иногда бывают сюрпризы — выходишь из дома, а по участку грибники ходят. Раньше могли и коровы из деревенского стада заглянуть. Сейчас в гостях бывают косули, зайцы.

При всем при этом деревня вовсе не «дикая» — автолавки приезжают несколько раз на неделю, рядом расположен большой агрогородок со школой и магазинами. А теперь повод для зависти — в деревне проложено оптоволокно (!) и ребята пользуются высокоскоростным интернетом.

Владельцы «маёнтка» говорят, что если посчитать все до последнего гвоздя, то набегает довольно крупная сумма — 41 тысяча рублей за три года в дом уже вложено. И, похоже, это не итоговая цифра — впереди расходы на кровлю, утепление и отделку фасада, а там может еще и баню захочется построить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».