В Казахстане отключили интернет и телефонную связь

В Казахстане отключили интернет и телефонную связь7
- 6.01.2022, 10:50
- 4,512
Власти заявили о проведении «антитеррористической» операции.
В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями.
Об этом сообщает censor.net.
Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.
При этом власти Казахстана заявили о проведении «антитеррористической» операции.
Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в частности, ряд СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.
Казахстанцы, находящиеся за границей, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы с помощью телефонной связи и через интернет-мессенджеры.