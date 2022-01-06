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В Казахстане отключили интернет и телефонную связь

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  • 6.01.2022, 10:50
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В Казахстане отключили интернет и телефонную связь

Власти заявили о проведении «антитеррористической» операции.

В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями.

Об этом сообщает censor.net.

Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.

При этом власти Казахстана заявили о проведении «антитеррористической» операции.

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в частности, ряд СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.

Казахстанцы, находящиеся за границей, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы с помощью телефонной связи и через интернет-мессенджеры.

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