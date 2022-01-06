В Минске появились кварталы «Троицкая гора», «Верхний Город», «Раковское предместье» 1 6.01.2022, 10:55

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«Троицкой Горой» назвали квартал: улица Старовиленская, улица Коммунистическая и река Свислочь.

В Минске появились кварталы «Троицкая Гора», «Верхний Город», «Раковское Предместье» и бульвар 17 Сентября. Такое решение принял Минский «горсовет депутатов», пишет zerkalo.io.

«Раковское Предместье» возникло в границах улиц Раковской, Обойной, Замковой, проспекта Победителей, улиц Немига, Романовская Слобода и площади Юбилейной.

«Троицкой Горой» назвали квартал: улица Старовиленская, улица Коммунистическая и река Свислочь.

Квартал «Верхний Город» объединил территорию в границах улиц Городской Вал, Немиги, Зыбицкой, Интернациональной, Янки Купалы и проспекта Независимости.

Участок в границах улиц Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона «Динамо» назвали бульваром 17 Сентября. Кроме того выбрали название для проектируемой улицы в границах улиц Михася Лынькова, Петра Глебки и проезда Масюковщина. Она будет носить имя писателя Степана Злобина.

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